Sonde er landet for at tage temperaturen på Mars

For første gang skal en Mars-mission undersøge planetens ærinde - blandt andet om den har en flydende kerne.

Efter godt et halvt års rejse landede fartøjet "Insight" mandag aften klokken 20.54 dansk tid på Mars.

- Det er en stor bedrift. Jeg ved, hvor spændte de har været i kontrolrummet, og det er en stor lettelse, at det gik godt, siger planetforsker ved Niels Bohr Instituttet Morten Bo Madsen.

Fartøjet ramte den tynde Mars-atmosfære med næsten 20.000 kilometer i timen og bremsede ned til kun otte kilometer i timen på omkring syv minutter.

Hele landingen var programmeret ind i fartøjet på forhånd. På grund af den store afstand kunne kontrolcenteret nemlig ikke gribe ind, hvis noget gik galt.

Insight-missionen adskiller sig fra tidligere missioner, der har undersøgt den røde planets overflade og atmosfære. Nu er det Mars' indre, der skal undersøges.

- Derfor er navnet "Insight" yderst velvalgt, siger Morten Bo Madsen.

- Det bliver blandt andet interessant at finde ud af, om Mars har en flydende kerne, selv om den ikke har et magnetfelt, forklarer han.

For at aflure, hvad der gemmer sig i Mars' indre, har Insight tre forskellige slags instrumenter med - blandt andet to seismometre, der kan måle rystelser i overfladen.

- Vi ved, at Mars bliver ramt af mange meteorer hvert år, og de giver støj gennem planeten. Hvordan støjen bevæger sig, kan sige noget om, hvordan planeten er bygget op, forklarer Morten Bo Madsen.

Med sig har "Insight" også et stempel, der kan bankes tre til fem meter ned under overfladen og måle temperaturen i forskellige dybder.

- Vi kender temperaturen på overfladen, og hvordan den kan variere. Ved at måle temperaturen nede i forskellige dybder, kan man få noget at vide om varmeudstrålingen fra Mars, siger planetforskeren.

Et tredje instrument skal måle, hvordan Mars bevæger sig gennem rummet.

- Det kan også fortælle noget om planetens opbygning, og om den har en flydende kerne eller ej, fortæller Morten Bo Madsen.

I modsætning til de seneste Mars-missioner, hvor køretøjer kørte rundt på overfladen, vil "Insight" blive på det samme sted i de knap to år, dens mission ifølge Nasa ventes at vare.