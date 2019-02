Sne og blæst stopper trafik omkring Stockholm

Blæst og sne skaber store problemer for fly, bus og tog i det østlige Sverige.

Blandt andet har Arlanda-lufthavnen ved Stockholm hele søndag oplevet forsinkelser og aflysninger, oplyser svenske trafikmyndigheder.

- Forholdene er ekstraordinære. Vi har haft forsinkelser på en time eller mere hele dagen, siger Lovisa Ernestam, der er pressetalsperson for Swedavia.

Selv om det især er Arlanda-lufthavnen, der er ramt af snefald, er hele det svenske flynet påvirket. Det har betydet forsinkelser og aflyste fly hele søndagen, både på indenrigs- og udenrigsruterne.

- Der er virkelig mange, der er ramt, men lige nu har vi ingen tal på, hvor mange rejsende eller afgange det drejer sig om. Men lufthavnen er åben, og vi kæmper videre, siger Lovisa Ernestam.

Togtrafikken er forsinket mellem Stockholm og Sundsvall og i trafikken længere nordpå mod Umeå. Mange rejsende er flere timer forsinket.

Også på vejene er der problemer, fordi den kraftige blæst flere steder har pustet træer omkuld. Det har forårsaget strømafbrydelser og hindringer for trafikken på vejene.

- Det er nok med ét træ for at lave et stop. Der er altid en risiko med de mindre vejnet, så det er sikrere at vælge større veje, hvor der kører sneplove, siger Katarina Wolffram fra Trafikverket.

Men også på de større veje kan der være problemer, når sneen fyger.

- Specielt når det blæser, kan der drive sne ind over vejene, selv om sneploven har været der for ti minutter siden, siger hun.

I Stockholmsområdet har vintervejret forårsaget strømafbrydelser i tusindvis af huse.

- Med kraftigt snefald er det desværre ikke helt usædvanligt. Vi er forberedt og har sat ekstra personale ind, siger Jess Öllersten fra elselskabet Ellevio.

Sveriges meteorologiske institut advarer om, at et nyt snevejr er på vej ind over Sverige mandag. Denne gang vil det ramme vestkysten.