Snart skal du have indgangsbillet for at besøge Venedig

Inden længe vil turistmagneten Venedig i Italien kræve indgangsbillet fra de omkring 30 millioner turister, der hvert år besøger byen.

En endagsbillet kan koste op til ti euro - 75 kroner - skriver avisen The Guardian.

Planen om indgangsbillet står at læse i det budget for 2019, som parlamentet i den italienske hovedstad, Rom, netop har vedtaget.

Nu er det de lokale myndigheder, der skal gennemføre planen, og det vil ske, siger Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro.

- Ankomstskatten er nu lov. Vi vil oprette en afbalanceret regulering, som beskytter dem, der bor, studerer og arbejder i området, siger han ifølge den britiske avis.

Han tilføjer, at entreindtægten vil hjælpe med at betale for indsamling af det skidt og møg, som endagsturister efterlader i byen.

Det er foreløbig ikke klart, hvornår systemet med indgangsbillet introduceres.

Italiensk presse skriver, at prisen muligvis kan blive pålagt billetter med tog eller bus, der kører til Venedig.

Dog kommer mange turister med krydstogtskibe.

Prisen på ti euro ventes at være i kraft i højsæsonen, mens det på andre tidspunkter kan koste fem euro eller helt ned til 2,50 euro.

Venedigs indbyggere har i de senere år demonstreret flere gange mod turistindustrien, som de mener spolerer de lokales livskvalitet, ødelægger miljøet og får lokale til at flytte væk.

Inden Anden Verdenskrig boede der 175.000 mennesker i byen, men nu er tallet ifølge The Guardian nede på 55.000.

I øvrigt fremgår det af det italienske budget, at øen Elba ud for Toscana og De Æoliske Øer ved Sicilien også får mulighed for at opkræve entre.