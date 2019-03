Slovakiet står til at få sin første kvindelige præsident

45-årig advokat og antikorruptions-aktivist ser ud til at blive den første kvindelige præsident i Slovakiet.

Den liberale advokat Zuzana Caputova ser ud til at vinde anden runde af præsidentvalget i Slovakiet.

Det viser de foreløbige resultater af anden valgrunde af præsidentvalget i Slovakiet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed kan det østeuropæiske land for første gang i landets historie få en kvinde på posten som præsident.

Med 38,5 procent af stemmerne talt op lørdag aften dansk tid står 45-årige Zuzana Caputova til at få 57,9 procent af stemmerne.

Dermed ser hun ud til at vinde over Europa-kommissær Maros Sefcovic, der er regeringspartiet Smers kandidat. Han står til at få 42,1 procent af stemmerne.

Zuzana Caputova er kendt som antikorruptions aktivist og har ingen tidligere politisk erfaring. Hendes valgkampsslogan er "Gå imod det onde". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I Slovakiet er præsidenten som statsoverhovedet den officielle repræsentant for landet. Præsidenten står blandt andet i spidsen for de væbnede styrker og udpeger statsministeren samt andre ministre.

Regeringen er dog landets højeste organ for den udøvende magt, mens præsidentens primære politiske funktioner er repræsentative.