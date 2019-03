Skuffet irsk minister: Vi må vente tålmodigt på briterne

Det skuffer den irske udenrigsminister, Simon Coveney, at det britiske parlament tirsdag har afvist premierminister Theresa Mays brexitaftale.

Det siger han til BBC.

- Forudsigelserne har været ganske stabile de seneste dage, i forhold til at det ville blive et massivt nederlag.

- Nu bliver vi nødt til at være tålmodige og rolige og lade det fortsatte forløb i Westminster (det britiske parlament, red.) gå sin gang, siger Simon Coveney til BBC ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Irland er en del af EU, der tirsdag har udtalt, at man har gjort, hvad man kunne for at nå i mål med en aftale med Storbritannien.

Også den hollandske premierminister, Mark Rutte, mener, at pilen peger på briterne efter tirsdagens nej til skilsmisseaftalen.

Rutte siger, at "løsningen må komme fra London".

I et tweet siger den hollandske premierminister samtidig, at briterne skal have en "troværdig og overbevisende begrundelse" for at udskyde brexit.