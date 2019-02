Skuffet Corbyn: Labour har en troværdig plan for brexit

Det skuffer Labours Jeremy Corbyn, at syv parlamentsmedlemmer har set sig nødsaget til at forlade partiet.

Det britiske parti Labours leder, Jeremy Corbyn, er skuffet over, at syv parlamentsmedlemmer har valgt at forlade partiet.

Det skriver han i en udtalelse ifølge The Guardian.

- Jeg er skuffet over, at de her parlamentsmedlemmer har følt sig ude af stand til at fortsætte med at arbejde sammen om den Labour-politik, der har inspireret millioner, og som førte til, at vi øgede vores stemmetal med den største andel siden 1945, skriver Jeremy Corbyn.

Netop Corbyn er en af årsagerne til, at parlamentsmedlemmerne har trukket sig. De forklarer mandag derudover afskeden med utilfredshed med partiets brexitlinje og antisemitisme inden for Labour.

Det er historisk, at så mange medlemmer forlader partiet på en gang.

Sidste gang en større gruppe af medlemmer forlod partiet, var i 1981, hvor fire prominente medlemmer brød ud af partiet.

Corbyn fastholder dog, at Labour er på rette vej.

- Den konservative regering forkludrer brexit, mens Labour har udstukket en forenende og troværdig alternativ plan, skriver Corbyn mandag.

På Twitter har flere parlamentsmedlemmer fra Labour udtrykt deres bekymring over de syv parlamentsmedlemmers afsked. Det skriver The Guardian.

Medlemmerne, der forlader Labour-partiet, er Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker og Ann Coffey.

De beretter, at de vil stifte en ny gruppe i parlamentet, men de har endnu ikke lagt sig fast på, præcis hvilke forpligtelser de har over for hinanden, fortæller Chuka Umunna.

- Det hele er ødelagt (det politiske system, red.). Men vi kan endnu ikke præsentere det store manifest. Vi har fremlagt, hvad vi mener, men det er lidt for tidligt, siger Chuka Umunna.

Han understreger samtidig, at de er uafhængige, og at de derfor ikke nødvendigvis stemmer det samme i parlamentet.