Skuespiller skrives ud af serie efter anklage om fupoverfald

Politiet mistænker Jussie Smollett for at have orkestreret overfald mod sig selv for at fremme sin karriere.

Skuespilleren Jussie Smolletts karakter, Jamal, bliver skrevet ud af de sidste to afsnit af den igangværende sæson af tv-serien "Empire".

Det sker, efter at Jussie Smollett fredag blev anholdt og sigtet for falsk vidneforklaring i en sag, der har fået stor opmærksomhed i USA.

Sigtelsen går på, at Smollett har betalt to mænd med nigeriansk baggrund for at overfalde ham.

36-årige Jussie Smollett er sort og homoseksuel, og politiet mener, at han har iscenesat et racistisk og homofobisk motiveret overfald, fordi han var utilfreds med sin løn og for at promovere sin egen karriere.

- Disse beskyldninger er meget foruroligende. Men vi sætter vores lid til retssystemet, mens forløbet udspiller sig, skriver producerne bag serien i en udtalelse.

- Vi er også klar over, at det påvirker de medvirkende i serien. Så for at undgå yderligere uro på settet, har vi besluttet at fjerne rollen Jamal fra de sidste to afsnit af "Empire".

Sagen om den mulige hadforbrydelse begyndte ifølge Chicagos politi 22. januar, da Smollett ifølge politiet sendte hadefulde beskeder med trusler til sig selv.

29. januar anmelder han så et overfald til politiet. Han angav, at overfaldsmændene var støtter af præsident Donald Trump.

Da Smollett først anmeldte hadforbrydelserne til politiet, strømmede det ind med støttebeskeder fra politikere og stjerner.

Men både kritiske medier - og nu også politiet - har altså været med til at så tvivl om hans forklaring.

Nu har flere "Empire"-skuespillere angiveligt ønsket Smollett skrevet ud af serien. Det skriver det amerikanske tabloidmedie TMZ, som citerer anonyme kilder.

"Empire" er en dramaserie, der handler om underholdningsbranchen og hip hop-miljøet.