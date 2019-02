Skuespiller sigtet for løgn om hadforbrydelse er anholdt

Skuespiller Jussie Smollett er torsdag blevet anholdt, efter han blev sigtet for at give falsk anmeldelse.

Den amerikanske skuespiller Jussie Smollett er blevet arresteret i Chicago. Det oplyser en talsperson for politiet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skuespilleren, der er kendt fra tv-serien "Empire", er sigtet for at forstyrre den offentlige orden og afgive falsk forklaring.

Mistanken går på, at han skal have løjet om et overfald, som han anmeldte i januar. Ifølge AP skal Smollett selv have meldt sig på politistationen.

Skuespilleren er sort og homoseksuel, og 29. januar henvendte han sig til politiet og berettede om et overfald.

Jussie Smollett fortalte, at han var blevet overfaldet af personer, han beskrev som tilhængere af USA's præsident, Donald Trump.

I forklaringen lød det, at de to mænd skulle have råbt racistiske og homofobiske skældsord efter ham. Desuden skulle de have hængt en løkke om halsen på ham.

Skuespilleren skal også have oplyst, at overfaldsmændene skal have hældt blegemiddel ud over ham.

Men i de seneste uger er den 36-årige skuespiller gået fra at være offer til at være mistænkt i sagen.

De advokater, der repræsenterer Smollett, har meldt ud, at de vil gennemføre deres egen undersøgelse.

- Som en hver anden person har Hr. Smollett ret til en formodning af uskyldighed, siger advokaterne Todd Pugh og Victor Henderson i en erklæring ifølge AFP.

- Det gælder særligt i en efterforskning som denne, hvor både sandt og falsk information gentagne gange er blevet lækket, tilføjer de.

To mænd har været anholdt i sagen, men blev begge løsladt uden sigtelse efter to dage.

Efterforskerne blev mistænksomme efter to mænd gentagne gange sagde, at de var blevet hyret til at iscenesætte overfattet.