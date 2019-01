Skandaleramt bilboss trækker sig fra Renault

Det er ikke lykkes for Carlos Ghosn at holde fast i magten hos bilproducenten Renault.

Der bliver ikke nogen toppost hos Renault at vende tilbage til for bilbossen Carlos Ghosn, der er mistænkt for skatteunddragelse. Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, fortæller til erhvervsmediet Bloomberg, at Ghosn onsdag aften er trådt tilbage som bestyrelsesformand og direktør i Renault.

I årevis har Carlos Ghosn været en af de mest fremtrædende personer i den internationale bilindustri. Han har været topchef for alliancen mellem Nissan, Renault og Mitsubishi.

I november blev Carlos Ghosn og en anden topchef i Nissan anholdt i Japan. Begge er de tiltalt for bedrageri.

De to chefer har angiveligt angivet en lavere løn, end den de fik. Dermed er de sluppet billigere i skat, end de burde ifølge anklagemyndigheden. Skatteunddragelsen har angiveligt stået på i flere år.

Derudover skal han have brugt Nissans midler til at dække sine egne tab ved forskellige investeringer.

Carlos Ghosn har erklæret sig uskyldig i anklagerne mod sig.

Da Carlos Ghosn blev anholdt, og sagen begyndte at rulle, blev han afsat som bestyrelsesformand hos Nissan og Mitsubishi.

Under sin fængsling har den franske regering støttet den detroniserede bilboss.

Renault har udpeget en midlertidig bestyrelsesformand i Carlos Ghosns sted. Det var dog efter sigende planen, at Carlos Ghosn kunne vende tilbage, når han var fri fra sin fængsling i Japan.

Den plan er med Le Maires udmelding tidligt torsdag i Davos røget i vasken.

Le Maire fortæller det franske nyhedsbureau AFP, at Carlos Ghosns opsigelse blev leveret til "ledende medlemmer" af Renault.

AFP skriver videre, at bestyrelsen i Renault ventes at udpege Thierry Bollore som direktør. Dækfabrikanten Michelins direktør, Jean-Dominique Senard, ventes at blive bestyrelsesformand.