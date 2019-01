Singapores døde ligger i vejen

Der er snart ikke plads til at blive begravet i Singapore, men grave er vigtige for mange. Her besøger en etnisk kinesisk familie et gravsted i Singapore under den såkaldte Qingming-festival, hvor pårørende afbrænder pengesedler, modeller af huse eller modelbiler. Det skal symbolisere, at man ønsker den afdøde et godt liv i det hinsides. (Arkivfoto)