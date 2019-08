21-årig mand er sigtet for drab og drabsforsøg i Norge. En sigtelse for terror ventes. Han nægter sig skyldig.

Den formodede gerningsmand bag et moskéskyderi i den norske by Bælum nægter sig skyldig i drab og drabsforsøg.

Det fortæller mandens forsvarer, Unni Fries, til det norske nyhedsbureau NTB søndag aften.

Den 21-årige mand fremstilles mandag klokken 13 i grundlovsforhør.

- Han møder i retten i morgen (mandag, red.), men han kommer ikke til at afgive forklaring.

- Det er helt uproblematisk og en ret, han har. Mit job nu er at varetage hans interesser under retsmødet, siger Fries søndag aften til NTB, efter at hun har snakket med sin klient i flere timer.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden ifølge den norske avis VG argumentere for, at manden fængsles i fire uger.

Mens sigtelserne søndag lyder på drab og drabsforsøg, forventer Unni Fries, at den udbygges mandag med en sigtelse for terror.

- Jeg har forstået på politiet, at han bliver sigtet for terror mandag. De må foretage de vurderinger, de foretager, siger forsvareren.

Hun ønsker ikke at uddybe sigtelserne yderligere over for NTB.

Norsk politi fortalte søndag, at de efterforsker skyderiet i moskéen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, der ligger nær Oslo, lørdag som et forsøg på en terrorhandling.

Ingen blev dræbt, da den 21-årige ifølge politiet åbnede ild her. Han er dog sigtet for at have dræbt sin 17-årige stedsøster. Hun blev fundet død i mandens bolig i Bærum.

Den 21-årige mand er norsk statsborger med norsk baggrund.

Politiet har bekræftet, at han har delt højreekstreme holdninger på nettet. Motivet bag angrebet er ikke bekræftet.