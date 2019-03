Sigtet drabsmand fra Christchurch besøgte Bulgarien

Sigtet drabsmand fra New Zealand efterforskes i Bulgarien, og ifølge BBC har han været i Tyrkiet for nylig.

Den bulgarske anklagemyndighed indleder en efterforskning af den sigtede drabsmand fra New Zealand, Brenton Tarrent, som for nylig besøgte landet.

Den 28-årige sigtede, der mistænkes for at have udførte alle eller nogle af drabene på 49 personer i byen Christchurch, var i Bulgarien fra den 9. til den 15. november.

Her skal han have ønsket at "besøge historiske steder og studere Balkans historie", lyder det fra Bulgariens offentlige anklager, Sotir Tsatsarov.

Han siger, at efterforskningen skal vise, om dette er "korrekt, eller om han (Tarrent red.) havde andre hensigter".

BBC oplyser fredag aften, at det har oplysninger om, at den sigtede drabsmand fra New Zealand også skal have tilbragt en tid i Tyrkiet for nylig.

Den sigtede er australsk statsborger.

Ifølge BBC's korrespondent er det foreløbigt uvist, hvad Tarrent foretog sig i Tyrkiet.