Senatorer advarer Trump mod at forlade Syrien

Det vil være en stor fejl at trække amerikanske soldater ud af Syrien, siger to republikanske senatorer.

En beslutning om at trække de amerikanske soldater ud af Syrien vil være "en alvorlig fejl med bredere konsekvenser".

Det siger den republikanske senator Mark Rubio i en kommentar til meldinger om, at USA inden længe vil trække alle sine styrker ud af Syrien.

Oplysningen kommer fra flere kilder i Pentagon og Det Hvide Hus, skriver en række amerikanske medier.

Det Hvide hus har sagt, at tilbagetrækningen af styrker er indledt, men har ikke bekræftet, at der er tale om en fuld tilbagetrækning.

Lindsey Graham, som ellers ofte har forsvaret præsident Donald Trump og hans politik, kritiserer udsigten til en tilbagetrækning.

- En amerikansk tilbagetrækning på dette tidspunkt vil være en stor sejr for Islamisk Stat, Iran, Syriens (præsident, red.) Bashar al-Assad og Rusland, siger Lindsey Graham.

En total tilbagetrækning vil være et stort skridt, der kan så tvivl om USA's fremtidige rolle i regionen og give genlyd langt ud over den region, tilføjer han.

- Jeg frygter, at det vil føre til ødelæggende konsekvenser for vores nation, regionen og over hele verden, siger Graham.

- Det vil også blive set af Iran og andre dårlige aktører som et tegn på amerikansk svaghed i bestræbelserne på at modgå iransk udvidelse.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger onsdag aften, at landet vil nærstudere den amerikanske beslutning og "sørge for sin egen sikkerhed".

Netanyahu har mange gange tidligere udtrykt bekymring for, at Iran er i færd med at udvide sin indflydelse i hele Mellemøsten.

I et svar på de mange forlydender om, at en fuld tilbagetrækning er nært forestående, siger Pentagons talsmand Rob Manning, at "på nuværende tidspunkt fortsætter vi med at arbejde side om side, sammen med og gennem vores partnere i regionen".