Senat ophæver Trumps nødretstilstand

Flere republikanske senatorer stemmer sammen med demokraterne om at fjerne nødret ved grænsen til Mexico.

Et flertal i USA's senat ophæver præsident Donalds Trumps nødretstilstand langs grænsen til Mexico, skriver nyhedsbureauet AP.

Stemmerne var 59 mod 41.

Trumps republikanere har flertal i Senatet. Men en række republikanske senatorer valgte at gå sammen med demokraterne for at ophæve nødretstilstanden.

Senest meddelte den tidligere republikanske præsidentkandidat Mitt Romney og i dag senator torsdag, at han ville gå imod præsidenten.

Trump havde på forhånd bebudet, at han ville nedlægge veto, hvis Senatet gik imod ham.

Det vil i så fald blive det første veto i hans tid som præsident.