Selvudnævnt præsident samler 600.000 frivillige i Venezuela

Mindst 600.000 frivillige har meldt sig til at tage imod nødhjælp i Venezuela.

Det siger oppositionslederen Juan Guaidó, der har udråbt sig selv til præsident.

Han har sat et mål om at samle en million frivillige inden den 23. februar.

De skal konfrontere den venezuelanske regerings blokade af nødhjælp ved grænsen mellem Venezuela og Colombia.

Der er oplagret både mad og medicin nær grænsen til Venezuela, hvor også flere amerikanske fly med nødhjælp lørdag har leveret yderligere nødhjælp.

Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, nægter at lade nødhjælpen komme ind i landet og har derfor beordret militæret til at blokere grænsen.

Maduro mener ikke, at Venezuela befinder sig i en humanitær krise. I stedet mener han, at der er tale om en "politisk forestilling", der skal give USA en undskyldning for at indlede en invasion i landet.

- Vores mål er at nå op på en million frivillige inden den 23. februar, siger Juan Guaidó søndag i en besked til de 600.000 frivillige, der allerede har meldt sig.

Han fortæller, at der er planlagt karavaner af busser, som vil transportere de frivillige til grænsen.

Han oplyser dog ikke, hvordan de frivillige skal komme uden om de barrierer, som Venezuelas militær har sat op ved grænsen.

Den amerikanske senator Marco Rubio besøgte søndag den colombianske grænseby Cucuta, hvor nødhjælpen fra USA er oplagret.

Her advarede Rubio præsident Maduro om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis han griber ind overfor Guaidó. Og ligeså hvis han beordrer angreb på amerikanske eller andre nødhjælpsarbejdere i landet.

Rubio nægtede dog at svare på, hvorvidt han vil støtte en eventuel amerikansk militær intervention i Venezuela.

Guaidó har i et tweet takket Rubio for besøget og hans "ædle indsats" for at få nødhjælp ind i Venezuela.