Seks unge schweizere omkom i trafikulykke i Kiruna

Minds seks schweizere blev dræbt i weekenden, da en lastbil lastet med malm og en mindre bus kolliderede i Kiruna i det nordligste Sverige. Det oplyser svensk politi og schweiziske embedsmænd.

En syvende schweizer blev kvæstet.

De omkomne schweizere, der var på turistrejse i Sverige, var alle født i 1990'erne.

- Årsagen til ulykken er ikke klarlagt, siger svensk politi søndag.

Ulykken skete natten til lørdag.

Lastbilchaufføren slap uskadt fra ulykken, men er i chok.

- De unge schweiziske mænd, der var mellem 20 og 30 år besøgte Sverige for at opleve nordlys. De var på vej hjem, da ulykken skete, skriver SVT Norrbotten.

Det schweiziske konsulat har sendt en delegation til området for at bistå de pårørende til ofrene.

Lokale medier skriver, at ulykken skete i en dårligt afmærket kurve, hvor der er sket flere uheld. Det seneste skete fredag aften kun 100 meter fra det sted, hvor dødsulykken skete.

Minibussen skal ifølge medierapporterne være kørt over i den modsatte vejbane, da den kørte ind i kurven, hvorved den kolliderede frontalt med lastbilen.

Kiruna regionen nord for polarcirklen ligger omkring 1200 kilometer nord Stockholm og er et populært turistmål på grund af naturen, nordlyset og et nærliggende berømt ishotel.