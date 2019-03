Seks personer er idømt fængsel for at demonstrere i Sudan

Seks personer er blevet idømt fængselsstraffe i Sudan for at have deltaget i demonstrationer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er kun få dage siden, at landets præsident, Omar al-Bashir, den 26. februar forbød uautoriserede protester og forsamlinger i landet.

Forbuddet er et forsøg på at få bugt med de optøjer, der har præget landet de seneste måneder.

Præsidentens seneste ordre kom som del af en landsdækkende undtagelsestilstand, som han indførte i den 22. februar, efter det mislykkedes at dæmpe protesterne mod hans regering.

Omar al-Bashir har også gjort det forbudt at afspærre veje og stoppe trafikken. Det sker, efter at demonstranter har afspærret veje med sten og træstammer i et forsøg på at holde sikkerhedsstyrkerne ude af deres boligområder.

Ydermere er det blevet forbudt at udgive nyheder, der "skader borgerne i det forfatningsmæssige system", på enhver platform herunder også sociale medier.