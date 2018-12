Seks dræbt under massepanik på italiensk natklub

Under en koncert i byen Ancona blev der natten til lørdag spredt tåregas på natklub. Mange meldes såret.

Seks mennesker meldes trampet ihjel på italiensk natklub. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ulykken skete natten til lørdag, da der udbrød panik blandt de tilstedeværende på natklubben Laterna Azzurra i byen Corinaldo, der ligger nær Ancona på Italiens østkyst.

Panikken opstod, da der angiveligt blev sprøjtet med tåregas eller en anden form for gas eller væske.

Ifølge nyhedsbureauet AP oplyser politichef i Ancona Oreste Capocasa på stedet, at omkring 35 er såret, hvoraf 12 skal være alvorligt såret.

Avisen Corriere della Sera har dog rapporteret, at mere end 120 mennesker er såret, heriblandt ti alvorligt.

Ifølge politichefen er fem af de seks døde mindreårige - der er tale om tre piger, to drenge og en voksen kvinde, som fulgte sin datter til klubben, hvor der var koncert.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skal ulykken være sket omkring klokken 01.00.

Lokale brandmyndigheder skriver i en udtalelse på Twitter, at man endnu ikke ved, hvem eller hvad der har forårsaget spredningen af tåregas.

- Årsagen kan have været spredningen af et klæbrigt stof, der fik de unge mennesker til at flygte ud fra bygningen og trampede henover hinanden i panik, står der i udtalelsen.

- Desværre er seks døde og mange er sårede.

En 16-årig dreng var sammen med sine venner til stede på natklubben, da panikken brød ud. Han er blandt de tilskadekomne, der er bragt til hospitalet.

- Vi dansede og ventede på, at koncerten skulle begynde, da vi kunne lugte en gennemtrængende stank, siger han ifølge AFP.

- Vi løb mod nødudgangen, men den var blokeret, så dørmanden bad os gå tilbage igen.

Ifølge dpa er der talrige ambulancer og politifolk til stede ved ulykkesstedet.

Politiet har indledt en undersøgelse for at kortlægge, hvad der er årsag til hændelsen.

Natklubben var lørdag vært for en hiphop-koncert, og ifølge lokale redningsfolk anslås det, at der var mere end 1000 tilstedeværende i klubben.