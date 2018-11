Schweiz siger ja til velfærdsdetektiver og øget overvågning

64,7 procent af vælgere i Schweiz bakker op om, at forsikringsselskaber må spionere mod mistænkelige kunder.

Schweiziske vælgere stemmer ja til velfærdsdetektiver og øget overvågning.

Det viser optællingen af stemmer fra søndagens folkeafstemning i alpelandet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Med lovændringen kan landets forsikringsselskaber overvåge personer mistænkt for forsikringssvindel på offentlige steder eller i private omgivelser.

Forsikringsselskaberne skal blot kunne fremvise "konkrete indikationer" på svindel. Dermed kan schweizere nu bliver iagttaget, mens de sidder på deres altan eller solbader i haven.

Regeringen mener, at lovændringen er et nødvendigt tiltag for at kunne kontrollere svindel og begrænse forsikringsselskabernes udgifter.

Omvendt siger kritikere, at den vil føre til krænkelser af privatlivets fred.

Det var ventet, at op mod 60 procent af vælgerne ville bakke op om forslaget. En optælling viser, at 64,7 procent stemte ja.

Indtil 2016 havde schweiziske forsikringsselskaber lovligt kunnet overvåge personer, der var mistænkt for at svindle med erstatningskrav og skadesanmeldelser.

Men det stoppede efter en afgørelse ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Her gav domstolen en schweizisk kvinde medhold i, at hendes forsikringsselskab havde krænket hendes privatliv ved at spionere mod hende.

Velfærdsdetektiver var ikke det eneste, schweizerne skulle tage stilling til søndag. Også to øvrige - og vidt forskellige forslag - blev der stemmet om.

For det første om schweizisk lov altid skal have forrang for internationale aftaler og konventioner - den såkaldte "Schweizisk Lov Først".

Dernæst et forbud mod at landmænd skærer hornene af deres kvæg.

Begge forslag blev nedstemt.

Folkeafstemninger er led i det direkte demokrati i Schweiz. Her får borgerne i landet jævnligt chancen for at tage stilling til forskellige forhold, der berører deres hverdag. I Schweiz kan alle organisere en folkeafstemning. Der kræves 100.000 underskrifter.