Saudisk prinsesse skal forsøge at forbedre kongedømmets image i Washington efter drabet på Jamal Khashoggi.

Saudi-Arabien har foretaget en diplomatisk udskiftning i Washington i kølvandet på drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi.

Prinsesse Rima bint Bandar erstatter således prins Khalid bin Salman, der er lillebror til Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, som kongedømmets ambassadør i USA.

Det meddeler saudiarabiske statsmedier sent lørdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Khalid bin Salman har været i fokus i diplomatiske cirkler siden drabet på Khashoggi i Istanbul i begyndelsen af oktober - et drab som angiveligt var personligt beordret af den saudiarabiske kronprins.

Ifølge flere iagttagere skal den nye ambassadør, der i tillæg er den første kvindelige ambassadør for Saudi-Arabien nogensinde, forsøge at give kongedømmet et nyt og forbedret omdømme i den amerikanske hovedstad.

Saudi-Arabien afviste i første omgang, at man havde nogen forbindelse til Khashoggis død.

Journalisten forsvandt efter et besøg på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Her blev han dræbt af agenter fra Saudi-Arabien på grund af kritiske artikler om særligt kronprinsen.

Saudi-Arabien indrømmede senere, at man havde del i hans død. Store dele af verdenssamfundet var hurtige til at fordømme landet.

Og særligt forholdet mellem Saudi-Arabien og den tætte allierede USA led et knæk. Khashoggi boede i eksil i USA og skrev for den amerikanske avis Washington Post.

- Udnævnelsen af den nye ambassadør viser, at Riyadh forsøger at genstarte relationerne til Washington og komme videre efter Khashoggi-sagen, siger Kristian Ulrichsen, mellemøstanalytiker ved Baker Institute, til AFP.

- Men det er en svær opgave i praksis, da især Kongressen er meget kritisk i øjeblikket.

Flere senatorer og medlemmer af Repræsentanternes Hus har talt om en kritisk gennemgang af amerikansk våbensalg til kongedømmet samt mulige sanktioner som straf for drabet.

Rima bint Bandar er i Saudi-Arabien kendt som en fortaler for kvinderettigheder.

Kongedømmet bliver af flere menneskerettighedsorganisationer beskyldt for at være et af de mest tilbagestående lande, når det kommer til kvinders rettigheder.