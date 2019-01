Saudisk kvinde vil kæmpe for kvinders frihed

Den saudiarabiske kvinde Rahaf Mohammed al-Qunun meddeler i en offentlig erklæring tirsdag, at hun i de kommende år vil arbejde for kvinders frihed verden over. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge erklæringen vil Rahaf Mohammed al-Qununs første mål være at lære engelsk, skriver AP.

Den 18-årige kvinde fik international opmærksomhed, da hun for lidt over en uge siden barrikaderede sig inde på et hotelværelse i en af lufthavnene i Thailands hovedstad, Bangkok.

Hun var ankommet med et fly fra Kuwait, hvor hun havde været sammen med sin familie.

Ifølge eget udsagn benyttede hun besøget til at flygte fra familien, som hun blandt andet beskylder for mishandling og for at ville presse hende ind i et arrangeret ægteskab.

Lørdag ankom hun til Toronto i Canada, hvor hun har fået asyl.