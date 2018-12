Saudi-Arabien afviser at udlevere mistænkte i Khashoggi-sag

Saudisk minister kalder det "interessant", at Tyrkiet ikke deler oplysninger, men kræver to mand udleveret.

Saudi-Arabien afviser at udlevere saudiske statsborgere til Tyrkiet i sagen om den dræbte journalist Jamal Khashoggi.

Det siger landets udenrigsminister søndag på en pressekonference.

- Vi udleverer ikke vores borgere, fastslår ministeren, Adel al-Jubeir.

I sidste uge forlangte Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at Saudi-Arabien udleverer de personer, der er mistænkt for drabet på Khashoggi i Istanbul.

Chefanklageren i Istanbul har ifølge tyrkiske kilder udsendt arrestordrer på en ledende saudisk rådgiver og vicedirektøren for en af Saudi-Arabiens efterretningstjenester.

- Jeg synes, at det er interessant, at et land, der ikke vil give oplysninger til os inden for en retlig ramme, udsteder arrestordrer, siger al-Jubeir.

Erdogan har beskyldt Saudi-Arabien for ikke at være samarbejdsvillig i efterforskningen af den opsigtsvækkende sag.

Khashoggi blev dræbt den 2. oktober på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Her havde han indfundet sig for at få ordnet noget papirarbejde i forbindelse med sit forestående bryllup.

Saudi-Arabien har anholdt 18 personer og lovet at efterforske sagen til bunds. Men det har ikke stillet Erdogan tilfreds.