Saudi-Arabien afværger droneangreb fra rebeller

Saudi-Arabien har afværget et droneangreb mod landet, som formentlig er begået af houthi-oprørere fra det borgerkrigsramte Yemen, oplyser saudisk militær.

Ifølge nyhedsbureauet AP oplyser det saudiske militær, at det har indfanget fem droner, som havde til mål at angribe Abha lufthavnen i den sydvestlige del af landet.

Dronerne skulle også have haft byen Khamis Mushait som mål.

Det er anden gang på kort tid, at oprørerne angriber lufthavnen. Onsdag blev 26 personer såret, da et missil ramte Abha.

Lufthavnen ligger i et bjergrigt område, som er en populær sommerdestination for saudiarabere, der forsøger at undslippe varmen fra andre dele af landet som hovedstaden, Riyadh.

Angrebet sker midt i en intens situation i regionen, efter at USA har anklaget Iran for at have angrebet to tankskibe i Omanbugten.

Iran er også blevet beskyldt af blandt andet Saudi-Arabien for at støtte houthi-oprørerne med våben, men det har Iran benægtet, ligesom landet har benægtet angrebet onsdag på de to tankskibe.

Den danske militæranalytiker Johannes Riber Nordby fra Forsvarsakademiet vurderer over for Ritzau, at angrebene mod tankskibene er udført af houthi-oprørere med hjælp fra Iran.

- Jeg tror ikke på, at Iran har gjort det her direkte. Så hvis iranerne har en finger med i spillet, tror jeg nærmere, det handler om, at de har fået nogle af de houthi-oprørere, der er i Yemen, til at gøre arbejdet for sig.

- Fordi den måde, det er foregået på, svarer til den måde, som oprørerne har udført lignende angreb på de sidste to-tre år, siger han.

Oprørerne i Yemen er blevet bombet af en saudiskledet koalition siden marts 2015, hvilket har kostet mange civile livet og gjort landet til et af de fattigste arabiske lande.