Satellitbilleder viser udbygning af nordkoreansk missilbase

Nordkorea har udbygget en vigtig base, der kan bruges til affyring af langtrækkende missiler.

Det viser satellitbilleder ifølge CNN.

Udbygningen er sket, i månederne efter at USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes under et historisk topmøde i juni.

Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Aftalen indeholdt dog ingen plan for, hvordan målet om en atomafrustning skulle opnås.

Ifølge CNN har Nordkorea siden topmødet opgraderet Yeongjeo-dong-basen. Den ligger i en bjergrig og central del af landet.

Derudover har Nordkorea bygget helt nye faciliteter, der aldrig tidligere har været identificeret.

Eksperter forklarer over for CNN, at basens beliggenhed gør den oplagt til affyring af landets langtrækkende missiler - inklusive dem, der kan bære et atomsprænghoved.

Det amerikanske forsvarsministerium har foreløbig ingen kommentarer til de nye oplysninger.

- Vi holder nøje øje med Nordkorea, men vi kan ikke diskutere efterretninger, skriver Pentagon i en meddelelse.

Præsident Donald Trump sagde lørdag, at han håber på et nyt møde med Kim Jong-un tidligt i 2019.

Ifølge national sikkerhedsrådgiver John Bolton lever Nordkorea ikke op til de aftaler, som blev indgået ved topmødet i juni.