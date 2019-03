Säpo: Rusland og Kina udgør Sveriges største trusler

Rusland udpeges af Säpo som et land med et "fjendtligt" ansigt, hvis handlinger har den største konsekvens.

Rusland og Kina er Sveriges største trusler.

Det skriver det svenske sikkerhedspoliti Säpo i en ny rapport.

Rapporten har ført til, at det konservative oppositionsparti Moderaterna kræver, at regeringen handler hurtigt på baggrund af rapportens oplysninger om, at sikkerhedstjenesterne mangler aflytningsudstyr og dataudstyr.

Rusland udpeges af Säpo som et land med et "fjendtligt ansigt, hvis handlinger har den største konsekvens for Sveriges sikkerhed".

Om Kina hedder det, at kineserne driver aktiv efterretningsindsamling mod økonomiske interesser - blandt andet ved netangreb og gennem opkøb af selskaber med eftertragtet teknologi.

- Dette har så stor udbredelse, at det kan få konsekvenser for sikkerheden i Europa, skriver Säpo.

Säpo nævner ikke specifikt kontroverser omkring det kommende 5G-mobilnet, og om hvorvidt Sverige bør købe udstyr fra det kinesiske Huawei til dette formål.

Moderaterna har fokus på rapportens efterlysninger af flere værktøjer til sikkerhedstjenesterne.

- Hvis man får dette udstyr og disse ressourcer på plads, så er man kommet et godt stykke af vejen, siger Moderatlederen, Ulf Kristersson, i en kommentar til Säpos årsrapport.

Det svensk sikkerhedspoliti siger videre, at det nøje følger en tiltagende trend med radikal nationalisme, men at det fortsat er tilhængere af Islamisk Stat, som udgør den største trussel, når det gælder terrorangreb.

Trusselsbilledet er bredere og anderledes, end det var tidligere, siger Säpo-chefen, Klas Friberg.

- Säpo mener at have et godt overblik over svenske IS-tilhængere. Truslen fra dette miljø er på det samme niveau som sidste år.

Det kan dog hurtigt blive en anden situation.

- Hvis alle svenske IS-krigere i udlandet skulle komme hjem samtidig, ville det udgøre en udfordring for myndighederne, siger Fredrik Hallström, som leder antiterrorstyrken.