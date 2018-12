Samuelsen tror og håber på markante EU-sanktioner mod Iran

Det er "fuldstændigt uacceptabelt", at Iran planlægger attentater på europæisk jord.

Sådan lyder beskeden fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der på et møde med sine EU-kolleger mandag i Bruxelles håber, at medlemslandene kan samles om sanktioner mod Iran.

- Jeg er mere optimistisk end tidligere, i forhold til om det kan lykkes at samle hele EU-kredsen om at statuere et eksempel over for Iran, siger Anders Samuelsen på vej ind til mødet i Bruxelles.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, at de render rundt og planlægger attentater på europæisk jord. Men den rolle, de spiller andre steder i deres region, er også værd at tage afstand fra.

På mandagens møde er der lagt op til en mere generelt drøftelse af Iran. Og her vil iranernes opførsel på europæisk jord altså også blive berørt.

Udenrigsministeren kan endnu ikke sige, hvilke sanktioner der vil være tale om. Han vil heller ikke sætte en tidshorisont på.

- Det drejer sig først om at få alle med på holdet. Men jeg har en forhåbning om, at sanktionerne bliver markante og tydelige.

- Iranerne burde vælge et andet spor. Men der er de ikke på nuværende tidspunkt. Derfor skal vi blive ved med at lægge pres på, siger Anders Samuelsen.

Det er ikke kun Europa, der oplever problemer med Iran, mener udenrigsministeren. Iran er en "destabiliserende faktor" i Mellemøsten, som ikke er med til at "fremme en stabil og sikker udvikling i området".

Drøftelsen mandag handler primært om Irans atomaftale indgået mellem Iran og de fem permanente medlemmer FN's Sikkerhedsråd - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - plus Tyskland.

Men iranske aktørers nylige opførsel i Europa, Irans ballistiske missilprogram og relevante regionale problemer i området er også på dagsordenen.