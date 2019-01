Samuelsen: Sanktioner sender stærkt signal til Iran og andre

Med sanktioner mod Iran står EU sammen om at forsvare Europas grænser, siger udenrigsministeren.

EU-landene ventes tirsdag formelt at vedtage sanktioner mod Iran efter formodede iranske attentatforsøg i Danmark og Frankrig sidste år.

Det er et stærkt signal, mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som forventer sanktionerne vedtaget på ministermødet i Bruxelles.

- Det sender et signal om en robust udenrigspolitik fra EU's side, hvor vi forsvarer EU's frihedsrettigheder. Vi forsvarer Europas grænser. Det er jeg meget tilfreds med, siger Samuelsen.

Med tirsdagens forventede beslutning forventer han ikke umiddelbart, at der skal tages flere skridt, efter at en iransk efterretningstjenestes agenter sidste sommer ifølge PET planlagde et angreb på eksiliranere i Danmark.

- Vi trækker ambassadøren hjem, vi får sanktioner, og vi laver en demarche. Dermed får vi sendt et tydeligt signal til Iran - og sådan set også til andre lande, siger udenrigsministeren.

Frankrig forsøgte sidste forår at samle opbakning til sanktioner mod Iran efter et formodet iransk attentatforsøg på eksiliranere nær Paris. Det endte med, at Frankrig måtte indføre sanktioner på egen hånd.

De seneste måneder har Frankrig og Danmark så ført an i bestræbelserne på at samle alle EU-lande.

- Det er ikke en walkover, at vi lykkes med dette, og det ser ud til, at vi lykkes med det i dag, siger Samuelsen.