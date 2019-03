Samtlige EU-lande giver Saudi-Arabien offentlig reprimande

I alt 36 lande - heriblandt alle 28 EU-lande - har torsdag underskrevet en fælles offentlig reprimande mod Saudi-Arabien.

Det oplyser diplomatiske kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Erklæringen skal læses højt i FN's Menneskerettighedsråd torsdag.

Det bliver første gang, at det saudiarabiske kongedømme bliver irettesat i FN-rådet, siden rådet blev oprettet i 2006.

I erklæringen opfordres de saudiarabiske myndigheder til at løslade alle tilbageholdte aktivister. Saudi-Arabien bør også samarbejde med en FN-ledet undersøgelse af mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

- Det er en stor succes for Europa at være forenet om det her, siger en unavngiven EU-udsending til Reuters.

Saudi-Arabien er blevet fordømt af en lang række vestlige lande efter mordet på Khashoggi i oktober.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har tidligere konkluderet, at kronprins Mohammed bin Salman beordrede drabet.

Khashoggi skrev kritiske artikler om styret i Saudi-Arabien. Han blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul 2. oktober.

USA's præsident, Donald Trump, har indtil videre holdt sig tilbage med at tage afstand fra kronprinsen i Saudi-Arabien.

Trump har blandt andet kaldt CIA's konklusion for "forhastet".

Den indstilling har tidligere fået amerikanske senatorer til at kritisere præsidenten i skarpe vendinger.

- Man skal være forsætligt blind for ikke at nå den konklusion, at dette blev orkestreret og organiseret af mennesker, der fik ordrer fra Mohammed bin Salman, har den republikanske senator Lindsey Graham sagt.

Danmark tog i efteråret afstand fra Saudi-Arabien.

Både på grund af Khashoggi-drabet, men også på grund af Saudi-Arabiens rolle i krigen i Yemen. Her er mange civile blevet dræbt.

- Saudi-Arabien spiller helt tydeligt en negativ rolle. Jeg mener, at det er på tide, at vi sender et klart signal også fra europæisk side om, at nu er grænsen nået, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i november.