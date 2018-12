Sammenbrud i budgetforhandlinger lukker USA delvist ned

Den amerikanske Kongres kan ikke nå til enighed om et budget for 2019. Derfor lukker dele af den offentlige sektor i USA ned midnat lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hele fredagen har der været forhandlinger i budgetudvalget i Repræsentanternes Hus, men klokken 19 lokal tid meddeler det republikanske lederskab, at man vil hæve mødet og samles igen lørdag.

Manglen på en budgetaftale betyder, at dele af de offentlige myndigheder fra midnat ikke må udbetale lønninger eller betjene borgere.

Sammenbruddet i de politiske forhandlinger kommer, efter præsident Donald Trump har nægtet at give sig på et krav om, at næste års budget skal indeholde finansiering af en grænsemur mod Mexico.

Trump har krævet fem milliarder dollar til byggeriet af muren, men Repræsentanternes Hus og Senatet har ikke kunnet blive enige om at finde pengene.

Torsdag vedtog Repræsentanternes Hus et forslag, der indeholdt finansiering af muren, men i Senatet kunne man ikke samle de 60 stemmer, det ville kræve at vedtage Husets udkast.

Republikanerne har et flertal på bare 51 ud af Senatets 100 pladser, og demokratiske senatorer er over en bred kam imod at give Trump penge til muren.

De to kamre havde ellers et midlertidigt budgetforslag klar, men det har Trump nægtet at underskrive, da det ikke indeholdt de krævede milliarder.

Forhandlingerne i Washington fortsætter ifølge nyhedsbureauet AP lørdag formiddag lokal tid.

Den delvise nedlukning rammer ni ud af 15 ministerier. Ifølge avisen The Washington Post vil nedlukningen paradoksalt nok betyde, at ministeriet for national sikkerhed - der står kontrol med landets grænser - vil blive ramt.