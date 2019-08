Russiske prøver viser radioaktivitet efter voldsom ulykke

Der er fundet radioaktive isotoper fra tre forskellige grundstoffer efter en ulykke ved et militært område i Rusland tidligere i august.

Det oplyser det russiske statslige vejragentur.

Prøver viser isotoper fra grundstofferne strontium, barium og lanthan.

Ifølge vejragenturet førte ulykken den 8. august til en kortvarig stigning i niveauet af radioaktivitet i byen Severodvinsk tæt på ulykkesstedet.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har siden udtalt, at hændelsen skete under test af et nyt våbensystem.

Ruslands statslige atomagentur har desuden oplyst om en anden ulykke, hvor fem af dets ansatte blev dræbt under test af en raketmotor på en platform i havet.

Eksperter fra USA mistænker, at der var tale om test af atome krydsermissiler.

En norsk institution, der overvåger atomtest, oplyser, at eksplosionen, der dræbte de ansatte, blev efterfulgt af en anden eksplosion. Det var formentlig den, der forårsagede det øgede radioaktive niveau, lyder det.

Der er dog fortsat stor usikkerhed om, hvad der præcis er sket.

Ud over de fem dræbte blev yderligere tre ansatte kvæstet i forbindelse med testen af en raketmotor. Det oplyser Ruslands atomagentur.

De regionale myndigheder meldte efterfølgende om et unormalt niveau af radioaktivitet i en nærliggende by.

Efter ulykken er de lokale borgeres efterspørgsel af medicinsk jod steget voldsomt, skriver lokale medier.

Det skyldes, at jod i pilleform kan blokere for kroppens optagelse af radioaktive stoffer i forbindelse med et udslip.