Russisk rumfartøj med robot har problemer ved rumstation

Et russisk Sojus-rumfartøj med en menneskelignende robot om bord var lørdag ikke i stand til at blive koblet sammen med Den Internationale Rumstation, ISS, på det planlagte tidspunkt.

Rumfartøjet Sojus MS-14 med robotten Fedor er ikke blevet koblet til ISS på det planlagte tidspunkt, skriver nyhedsbureauet Tass.

Sammenkoblingen skulle have fundet sted klokken 07.30 dansk tid, hedder det i en direkte transmission på en hjemmeside under det russiske rumfartsagentur, Roscosmos.

Rumfartøjet var 96 meter fra ISS, da det begyndte at bevæge sig væk fra det. Tass skrev senere, at det var i en afstand på 280 meter fra ISS.

Sojus-2.1a blev sendt op fra Gagarin-affyringsrampen på Baikonur rumfartscenteret i Kasakhstan klokken 05.38 dansk tid torsdag.

Den skulle efter to døgns flyvning kobles automatisk til ISS.

Den menneskelignende robot Fedor, som er fastspændt på et sæde med et lille russisk flag i hånden, skulle ifølge planen være ti dage i rummet og udvikles til at assistere astronauterne i rumstationen.

Det er første gang, at Rusland har sendt en menneskelignende robot ud i rummet. Den er 1,80 meter høj og vejer omkring 160 kilo.

Sojus-rumfartøjer er normalt bemandede på sådanne missioner, men denne gang var der ingen mennesker med, da der skulle testes et nyt redningssystem.

- Lad os komme af sted, lad os komme af sted, sagde robotten, da rumfartøjet var ved at blive opsendt - en berømt sætning, som blev udtalt af Jurij Gagarin, da han som den første var på vej ud i rummet.

Fedor har Instagram og Twitterprofiler, som siger, at den er ved at erhverve sig nye færdigheder som for eksempel at åbne en flaske vand. Den skulle lære sådanne manuelle færdigheder på et sted, hvor der kun er en meget lav tyngdekraft.