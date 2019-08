Russisk oppositionsleder fastholder at han blev forgiftet

Aleksej Navalnyj har indgivet en officiel klage over forløb, hvor han mener, at han blev forgiftet.

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj fastholder, at han blev forgiftet søndag, mens han var i myndighedernes varetægt.

Han har indgivet en officiel klage, oplyser hans advokat, Vadim Kobsev, torsdag på sociale medier.

Søndag blev Navalnyj bragt til hospitalet med noget, der blev beskrevet som en allergisk reaktion. Han havde kraftige hævelser i ansigtet, og huden var rød.

Men dagen efter blev han udskrevet fra hospitalet og sendt tilbage til det fængsel, hvor han i 30 dage skal være frihedsberøvet for at have opfordret til deltagelse i en ulovlig demonstration.

Onsdag meddelte det statslige hospital i Moskva, hvor Navalnyj var indlagt, at de prøver, som russiske læger tog på Navalnyj, ikke viser spor af giftstoffer.

Hospitalet oplyste ikke yderligere om, hvad der så var galt med Navalnyj.

Navalnyj siger selv, at det ikke giver mening, at han skulle have haft en allergisk reaktion, idet han aldrig tidligere har haft allergi.

Derfor frygter både Navalnyj selv samt hans egen læge og advokat, at han var blevet forgiftet i russisk politis varetægt.