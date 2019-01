Russisk fly blev omdirigeret af fuld passager

Et russisk passagerfly på vej til Moskva ændrede kurs efter krav fra passager og er landet i sibirisk by.

Et russisk passagerfly på vej fra Sibirien til Moskva ændrede kurs efter et krav fra en passager. Det oplyser Ruslands antiterror komité.

Passageren, der krævede kursændringen, er stadig i flyet, som ifølge komitéen er landet i den sibiriske by Khanty-Mansiysk. Tass skriver, at passageren, der øjensynligt kaprede flyet, er beruset.

Et større opbud af politi er til stede i lufthavnen.

En talsmand for Ruslands antiterror komité, Andrew Przhezdomsky, siger til den statslige tv-station Rossiya 24, at flyet står på landingsbanen, og at passageren er inde i det.

Det er uklart, om passageren er bevæbnet, og der er ingen oplysninger om, hvilket krav han har fremsat.

Der er sendt ambulancer til lufthavnen.