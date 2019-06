Ruslands sikkerhedstjeneste slår ned på Jehovas Vidner

En række personer er under aktionerne blevet anholdt og er under mistanke for ekstremisme.

Ruslands sikkerhedstjeneste FSB har gennemført en stribe razziaer mod en forskellige grupper af Jehovas Vidner. Det er sket i Kaukasien og på Krimhalvøen.

En række personer er under aktionerne blevet anholdt og er under mistanke for ekstremisme, hvorved de risikerer adskillige års fængsel

FSB's razziaer har omfattet 15 forskellige grupper af Jehovas Vidner i den kaukasiske delrepublik Dagestan, rapporterer det russiske nyhedsbureau Interfax og Tass.

Trossamfundet er i de seneste par år blevet betegnet som en ekstremistisk organisation.

En talsperson for FSB siger til Interfax, at de 15 "celler" har holdt møder i hemmelighed for at studere, hvad der betegnes som ekstremistisk litteratur og for at samordne spredning af organisationens budskab.

Den 46-årige dansker Dennis Christensen fik tidligere i år en dom på seks års fængsel.

Han har siddet fængslet, siden han i maj 2017 blev anholdt under en bibellæsning i Orjol, der ligger 400 kilometer syd for Moskva. Anholdelsen skete en måned efter, at den russiske højesteret havde indført et forbud mod Jehovas Vidner.

Det betyder, at trossamfundet står på samme liste som nynazister, skinheads og terrorsympatisører.