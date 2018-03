Europæiske diplomater er i stort tal blevet indkaldt til møder fredag i det russiske udenrigsministerium. Blandt dem er også den danske ambassadør i Moskva.

Hollands ambassadør var først til at afsløre det forventede budskab på mødet.

To hollandske diplomater er blevet udvist som svar på Hollands udvisninger af to russiske diplomater.

- Jeg er netop blevet orienteret om, at to kolleger bliver udvist. Det er et slag, men ambassaden kan fortsat fungere, siger Hollands ambassadør i Rusland, Renée Jones-Bos, til RTL Nieuws.