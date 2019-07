Rusland truer med gengæld efter tv-station fik britisk bøde

Ruslands udenrigsministerium advarer britiske medier, der arbejder i Rusland, om, at det kan få konsekvenser for dem, at Storbritanniens medietilsyn fredag har givet den russiske tv-kanal Russia Today (RT) en stor bøde.

Medietilsynet, Ofcom, besluttede fredag, at RT skal betale 200.000 pund, svarende til over 1,6 millioner kroner, i bøde for dens dækning af en række sager.

Det gælder blandt andet attentatet mod den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter i den britiske by Salisbury i marts 2018.

Storbritannien anklager den russiske efterretningstjeneste Gru for at stå bag attentatet. Ofcom mener, at RT "i overvældende grad fokuserede på at så tvivl om den britiske regerings holdning, som var, at den russiske regering havde ansvar for hændelsen".

RT er finansieret af den russiske stat via moderselskabet TV-Novosti. Tv-stationen bliver også idømt den relativt store bøde for at have betvivlet, om syriske regeringsstyrker i april 2018 stod bag et gasangreb mod civile i byen Douma i Syrien i april 2018.

Her mistede mindst 40 mennesker livet.

Ofcom henviser desuden til RT's generelle dækning af krigene i Syrien og Ukraine.

RT har betegnet bøden på 200.000 pund som værende ude af proportioner og har omgående anket afgørelsen.

- Det er forbløffende, at Ofcom betragter RT's programmer som noget, der skal straffes hårdere end programmer med hadsk tale og opfordringer til vold, siger en talsmand for RT ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det russiske udenrigsministerium skriver i en meddelelse fredag, at Rusland betragter Ofcoms handlinger som "en del af en antirussisk kampagne, der har som mål at indskrænke russiske mediers aktiviteter i Storbritannien".