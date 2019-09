Rusland-kender: Kneben valgsejr er en katastrofe for Putin

Det er en alvorlig bet for Ruslands præsident, Vladimir Putin, at regeringspartiet kun med nød og næppe bevarer magten i Moskva.

Sådan lyder vurderingen fra Jens Worning Sørensen, der er tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg og udenrigskommentator på Kristeligt Dagblad.

- Det er en katastrofe for Putin. Det regerende parti, Forenet Rusland, går kraftigt tilbage og bevarer kun med nød og næppe flertallet i Moskva.

- Men den virkelige katastrofe er, at kun omkring 20 procent har valgt at stemme.

- Det udstiller, at befolkningen har opgivet det politiske system, og at systemet ikke har politisk legitimitet fra befolkningen, siger Rusland-kenderen.

Med 99 procent af stemmerne optalt står kandidater, der er støttet af oppositionsleder Aleksej Navalnyj, til at få 20 ud af 45 pladser i Moskvas lovgivende forsamling.

Oppositionens kandidater var på forhånd udelukket fra at stille op ved valget i den russiske hovedstad.

Det fik Navalnyj til at opfordre Moskvas borgere til at stemme på kandidater, der ikke er opstillet for regeringspartiet Forenet Rusland.

- De personer, der har stemt, har i høj grad fulgt oppositionens råd, siger Jens Worning Sørensen.

Han ser resultatet som udtryk for, at befolkningen har mistet troet på, at de med deres stemme kan gøre en forskel:

- Folk gider ikke søge politisk indflydelse, for de tror ikke længere på, at det nytter.

Selv om regeringspartiet på et hængende hår bevarer magten i det russiske bystyre, vil valgresultatet ifølge Rusland-kenderen give panderynker i Kreml.

- Nu sidder Putin på sin fjerde og formelt set sidste periode som præsident, og ingen ved, hvad der skal ske efter 2024.

- Den usikkerhed gør, at systemet stille og roligt er ved at miste grebet om de ting, der ellers har virket.

- Så det her er en glidebane, og hvis man er Forenet Rusland og rådgiver i Kreml, så ville jeg være alvorligt bekymret, siger Jens Worning Sørensen.

Der er parlamentsvalg i Rusland i 2021.