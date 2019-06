Rusland går i luften med egen udlægning af Tjernobyl-ulykke

En miniserie på fem afsnit fra streamingtjenesten HBO har sat atomulykken i Tjernobyl i 1986 på dagsordenen i den russiske filmverden.

HBO-serien med det engelske navn for katastrofen, "Chernobyl", får nu russisk tv til at lave sin egen version.

Den statslige russiske tv-station NTV vil lave sin egen udgave. Her vil instruktør Aleksej Muradov efter eget udsagn vise, "hvad der virkelig skete dengang". Det skriver den britiske avis The Guardian.

I HBO's udgave følger seerne forskeren Valerij Legasov og ministeren Boris Sjtjerbina. Fokus er på oprydningen efter atomulykken.

Et af seriens temaer er de sovjetiske myndigheders modvilje mod at indse ulykkens omfang.

Ifølge The Guardian vil den russiske udgave være centreret om en CIA-spion. Spionen skulle ifølge serien befinde sig i området omkring Tjernobyl-værket i tiden op til ulykken.

- Hvis det lyder som fiktion, så er det fordi, at det er det, skriver The Guardian i sin omtale.

Tjernobyl var et atomkraftværk, der i 1986 oplevede en eksplosion i forbindelse med en sikkerhedstest. Ulykken udløste mere end 400 gange den radioaktive forurening, som atombomben over Hiroshima udløste.

Ulykken sendte radioaktive stoffer ud over det meste af det østlige Europa. Der blev også målt radioaktiv stråling i blandt andet Tyskland og Sverige. Også i Danmark målte Risø-værket en kraftig stigning i radioaktivitet.

HBO-udgaven har tiltrukket sig stor opmærksomhed i Rusland. Og den har vakt stor debat i russisk presse. Ifølge nyhedsbureauet AFP har den regeringsvenlige avis Izvestia rost serien.

- Graden af realisme i "Chernobyl" er højere end de fleste russiske film om den æra, skriver avisen ifølge AFP.

Den russiske avis Argumenty i Fakty kalder ifølge AFP serien "en fantastisk filmet løgn", der fremstiller borgere i Sovjetunionen som "blodige bødler eller hjælpeløse ofre".

Den statsejede avis Rossijskaja Gazeta afviser den kritik.

- Nogle gange er en udenforståendes blik mere sandt, skriver avisens tv-anmelder.

Her rejses også spørgsmålet, hvorfor ingen i Rusland har lavet serien før HBO.

- Måske har folk været bange for et sådant projekt af frygt for, at seere ikke vil synes om det. Rent faktisk har seere i Rusland ventet på en sådan serie, skriver avisen.