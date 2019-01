Rusland frygter nyt våbenkapløb fra Trump

Rusland frygter, at USA's nye missilstrategi vil føre til et farligt våbenkapløb i rummet.

Det kan blive en genstart af det såkaldte stjernekrigsprojekt fra den kolde krig, lyder det i en udtalelse fra det russiske udenrigsministerium fredag.

Torsdag aften dansk tid lancerede USA's præsident, Donald Trump, en fornyelse af landets missilforsvar.

Det indebærer blandt andet, at USA vil udvikle rumbaserede sensorer og våben, som kan spore fjendtlige missiler og skyde dem ned, hvis de bevæger sig ind på amerikansk territorium.

Det er i russernes øjne en konfronterende strategi, der kan rokke ved den i forvejen skrøbelige internationale stabilitet.

Den russiske regering er især urolig over de dele af strategien, der handler om at udvikle et forsvar i rummet.

- Hvis disse idéer bliver ført ud i livet, vil det uundgåeligt føre til begyndelsen på et våbenkapløb i rummet. Det vil få negative konsekvenser for den internationale sikkerhed og stabilitet, lyder det i en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium.

- Vi vil gerne opfordre den amerikanske regering til at genoverveje og gå bort fra dette uansvarlige forsøg på at relancere - på et nyt og mere højteknologisk grundlag - Reagan-æraens stjernekrigsprogram.

Ministeriet opfordrer desuden amerikanerne til at tale med Rusland om atombalancen, "inden det er for sent".

USA begrunder den nye strategi for landets missilforsvar med truslen fra Nordkorea, Iran, Rusland og Kina.