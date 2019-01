Rusland: Vi greb amerikaner i at spionere

Den anholdte amerikaner Paul Whelan blev fanget i at lave "ulovlige aktiviteter", siger russisk minister.

Rusland tog den anholdte amerikanske veteran Paul Whelan i at spionere.

Det udtaler Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på sin store årlige pressekonference onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere marinesoldat blev anholdt i Moskva 28. december sidste år.

Rusland påstår, at han blev fanget i at lave "ulovlige aktiviteter" på sit hotelværelse i Moskva.

Derfor valgte russerne at anholde og sigte Paul Whelan for spionage.

Ifølge Whelans advokat risikerer han op mod 20 års fængsel.

Paul Whelans familie har udtrykt, at han er uskyldig og blot var i Rusland grundet et bryllup, skriver Reuters.

Lavrov demonterede samtidig rygterne om, at Rusland havde anholdt Whelan som led i en byttehandel for fængslede russere i USA.

- Det har intet at gøre med virkeligheden, siger Lavrov ifølge Reuters.

Dagen efter Whelans anholdelse - den 29. december - blev russiske Dmitrij Makarenko ifølge det russiske udenrigsministerium tilbageholdt på Nordmarianerne, en amerikansk øgruppe i Stillehavet.

Anholdelserne af Whelan og Makarenko kommer et par uger efter en opsigtsvækkende sag mod russiske Maria Butina.

Hun erklærede sig 11. december skyldig i at infiltrere den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA). Her forsøgte hun at påvirke amerikanske politikere fra Det Republikanske Parti.

Flere har spekuleret i, om russerne vil bruge Paul Whelan til at få Maria Butina udleveret.

Paul Whelan blev afskediget fra USA's marinekorps for dårlig opførsel.

Han arbejdede før anholdelsen som global sikkerhedsdirektør for en amerikansk bilproducent og boede i Michigan.