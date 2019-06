Røde Kors-læge efter ebola-spredning: Myndigheder mangler viden

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, har ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) nu spredt sig over landegrænsen til Uganda.

WHO bekræftede således onsdag, efter at en femårig dreng døde af virusset, og at to andre personer er konstateret ramt af den farlige sygdom.

De to personer, der er ramt af virusset, er i familie med den døde dreng.

Røde Kors beskriver hjælpen i forbindelse med ebolaudbruddet som massivt underfinansieret, hvor simple materialer som kitler og handsker kan være et problem at skaffe penge til.

Thomas Ingemann, der er en dansk læge i Røde Kors, befinder sig i den østlige del af DRCongo, som er et udsat område for spredning af sygdommen.

Han har været i byen Goma i seks uger, hvor han hjælper med at træne sundhedspersonale i at tage sig af borgere med symptomer på ebola.

På nuværende tidspunkt er der ikke tilfælde af ebolaudbrud i Goma. Thomas Ingemann beretter dog, at sundhedspersonalet i området mangler viden og træning til håndtering af sygdommen.

- Man har tydeligt kunne mærke, at økonomien har manglet. Det har gjort, at man ikke har kunne udføre nogle ting, som egentlig var tiltænkt ude i de byer, hvor der er ebolaudbrud, siger han.

- Man har ikke kunne uddanne sundhedspersonalet til at forberede sig på ebolaudbrud og til at håndtere det, hvis der skulle komme ebolapatienter. Det er noget af det mest væsentlige, siger han.

Indtil videre er over 60 millioner mennesker blevet screenet for virusset.

Selv om katastrofearbejdet er dårligt finansieret, har myndighederne ifølge Thomas Ingemann været forberedt på risikoen for spredningen af ebolaudbruddet.

- Ved grænseovergangene omkring Goma - i Rwanda, Burundi og Uganda er der opsat kontrolposter, hvor befolkningen bliver screenet.

- Beredskabet har virket, og samarbejdet mellem Uganda og DRCongo har været rigtigt godt, siger Thomas Ingemann.

Ifølge myndighederne i Uganda havde en kvinde fra DRCongo, men som er gift med en ugander, besøgt DRCongo med sin søn og fire andre familiemedlemmer.

Hun rejste til hjemlandet for tage sig af sin far, som senere døde af ebola.

Familien er nu i isolation. Derudover er otte personer, som har været i kontakt med familien, blevet sporet og vil blive isoleret.

I DRCongo er der på nuværende tidspunkt registreret over 2000 tilfælde af den ekstremt farlige og ekstremt smitsomme sygdom. Over 1300 er døde af sygdommen i landet.

I starten af maj oplyste DRCongos sundhedsministerium, at antallet af døde på grund af ebola var på 1008.

Ebolaudbruddet tog fart i august sidste år.

Ifølge sundhed.dk bliver man smittet med Ebola-virussen ved tæt kontakt med syge menneskers kropsvæsker og sekreter som blod, sved, opkast eller sæd.

Mennesker er ikke naturlige bærere af ebola. Sygdommen kommer som regel i epidemier og har en høj dødelighed på op til 90 procent.