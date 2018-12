Rivaler i Yemen indleder møder med fornærmelser

Yemens regering og houthi-oprørerne, som i en årrække har udkæmpet en blodig krig, fremsatte en række gensidige beskyldninger, da de torsdag tog hul på forhandlinger i Stockholm under forsæde af FN.

Forhandlingerne i Sverige er de første i to år i konflikten, som har bragt det forarmede Yemen på randen af en sultkatastrofe, og FN-diplomater siger, at fredsmødet i Stockholm er et vendepunkt.

En aftale om en fangeudveksling op til forhandlingerne havde styrket håbet om, at der ville blive opnået resultater. Men stemningen var trykket, da parterne endelig mødtes ansigt til ansigt på Johannesbergs Slot i Rimbo nord for Stockholm.

Yemens udenrigsminister, Khaled al-Yamani, som leder den saudi-støttede regerings delegation ved forhandlingerne, gik med til den aftalte fangeudveksling.

Men han afviste et kompromis i forbindelse med byen Hodeida, hvor Yemens mest betydningsfulde havn ligger.

- Houthi-militsen må trække sig tilbage fra Hodeida og fra byens havn og overlade den til de interne sikkerhedsstyrker, sagde han.

Hamid Issam, som er medlem af oprørsbevægelsen, afviste fuldstændigt Yamanis rolle ved forhandlingerne.

- Vi kom med den hensigt, at dette skulle lykkes, men det er ikke op til Khaled al-Yamani. Det er op til Saudi-Arabien, til USA og De Forenede Arabiske Emirater, siger han.

Præsident Abd Rabbu Mansour Hadi og hans internationalt anerkendte regering blev styrtet af houthi-oprørere i 2015 og flygtede i eksil i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen i Yemen i marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Abd Rabbu Mansour Hadi.