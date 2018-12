Ringe chaufførforhold hindrer dansk støtte til EU-vejreform

Forringede forhold for chauffører betyder, at Danmark ikke støtter EU's vejpakke, siger transportministeren.

Overordnet er der flere gode tiltag i EU's vejpakke. Men en alvorlig forringelse af forholdene for lastbilchauffører kan man fra dansk side ikke se bort fra.

Det mener transportminister Ole Birk Olesen (LA), der på et møde med sine kolleger i EU mandag vil kæmpe imod det nuværende udspil.

- Der hviler en stor skygge over det hele, som handler om, at chauffører skal have lov til at tage deres ugentlige hvil i førerhuset.

- Det er en uacceptabel forringelse, som vi fra dansk side er nødt til at sige nej til, siger Ole Birk Olesen.

Og Danmark står ikke alene med at være utilfreds med de forringede vilkår.

Vejtransportalliancen, som består af transportministrene fra Danmark, Tyskland, Østrig, Belgien, Italien, Luxembourg, Norge, Sverige og Frankrig, vil sammen lede efter et nyt kompromis.

Idéen om hvile i førerhuset skal ifølge Birk Olesen droppes helt.

- Det er et element, der er helt uacceptabelt set fra Vejtransportalliancens side. Vi må prøve at se, om vi kan mødes andre steder. Men det her er ikke et godt udgangspunkt for et kompromis, siger transportministeren.

Han forventer, at mandagens møde i Bruxelles bliver et langt et af slagsen, fordi det kan blive svært at nå til enighed, som der på forhånd er lagt op til fra EU-formandskabets side.

I kampen for bedre forhold for chaufførerne er det ikke uden effekt, at sagen om filippinske chauffører, der levede under kritisable forhold i en lejr i Padborg som ansatte hos transportfirmaet Kurt Beier Transport, har vakt opsigt uden for Danmark.

Sagen har ifølge Birk Olesen givet genlyd i Europa. Derfor vil han også bringe den på bordet under mandagens møde.

I det samlede udspil ser ministeren nogle elementer, der kan være med til at forhindre lignende sager i fremtiden. Derfor er han ikke uden optimisme.

- Jeg tror, at det er muligt at finde en ordentlig løsning på det her, som også tilgodeser de danske synspunkter, siger Ole Birk Olesen.