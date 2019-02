Rigmand vil sende turister i rummet på årsdag for månelanding

Den britiske rigmand og Virgin-stifter Richard Branson planlægger at sende seks passagerer i rummet 18. juli i år.

Det skriver det amerikanske medie ABC News.

18. juli falder sammen med 50-årsdagen for den historiske månelanding i 1969. Apollo 11-missionen tog afsted 16. juli, og 21. juli tog astronauten Neil Armstrong de første skridt på månens overflade.

Branson, der i lang tid har talt om kommercielle rumflyvninger, er stifter og ejer af rumselskabet Virgin Galactic.

Bransons plan er at fragte seks passagerer op til rummet, hvor de skal befinde sig i vægtløs tilstand i fire minutter. Prisen for turen ligger lige nu på omkring 250.000 dollar - svarende til cirka 1,65 millioner kroner.

- Det er gået op for mig, at regeringen ikke rigtig er interesseret i at sende personer som du og jeg til rummet, siger Branson til ABC News.

- Vi kan gøre det muligt at forhåbentlig sende tusindvis af folk af sted i de kommende år. Så ja, 18. juli er også min fødselsdag, så hvorfor ikke? Det er det, vi satser på, lyder det fra rigmanden.

Branson selv satser på at blive en del af rumrejsen. Men han er ikke den eneste, der er interesseret i en tur til rummet.

- Antallet af personer, der vil til rummet, er latterligt højt, og vi må bare sørge for, at vi kan gøre rejserne til at betale for dem, siger Branson.

I december sidste år opsendte Virgin Galactic med held det første bemandede turistrumfartøj til atmosfæren og førte det tilbage til Californiens ørken ved en testflyvning.

Piloterne var Mark Stucky og Frederick Sturckow. Og ifølge sidstnævnte er der stor grund til at sende almindelige mennesker til rummet.

- Jo flere personer, der ser vores planet fra rummet, jo flere vil sætte pris på det her sted, hvor vi lever. Og forhåbentlig vil de tage sig bedre af det, siger Sturckow ifølge ABC News.