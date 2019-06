Retsmøde om udlevering af Assange flyttes til februar

Retsmødet om udlevering af WikiLeaks-stifteren Julian Assange til USA finder først sted i februar 2020.

Det oplyser en domstol i London.

Ben Brandon, som er den britiske advokat, der repræsenterer den amerikanske regering, sagde ved et retsmøde fredag, at sagen er "knyttet til en af de største lækager af fortrolige oplysninger i USA's historie."

Assange, som er australier, er for øjeblikket fængslet i udkanten af London i 50 uger for at have brudt britisk lov om kaution. Han var for syg til at være til stede ved fredagens retsmøde, men han deltog via en videoforbindelse.

Den britiske indenrigsminister, Sajid Javid, meddelte torsdag, at han har underskrevet en begæring fra USA om at få udleveret den 47-årige Assange.

- Det er op til en domstol at afgøre fredag, sagde Javid.

Men dommeren ved fredagens retsmøde afgjorde altså, at retten først skal træffe afgørelsen i februar næste år.

Assange er i USA anklaget for gennem WikiLeaks at offentliggøre store mængder fortrolige amerikanske dokumenter om krigene i Afghanistan og Irak. Ifølge ministeriet har Assange forbrudt sig mod loven om spionage.

I sidste måned rejste det amerikanske justitsministerium 17 nye sigtelser mod stifteren Assange. Han sigtes for at have hjulpet den tidligere amerikanske efterretningsofficer og whistleblower Chelsea Manning med at skaffe fortrolig information.

Ifølge anklagerne har Julian Assange "risikeret alvorlig skade" mod USA. Det skal være sket ved offentliggørelsen af flere tusinde hemmelige dokumenter. Assange har blandt andet bragt fortrolige kilder for de amerikanske styrker i potentiel fare.

Sverige har besluttet sig for at genoptage en voldtægtssag mod Assange. Men Sverige har ikke begæret ham udleveret endnu.

En domstol i Sverige har afgjort, at Assange ikke skal varetægtsfængsles i Sverige, hvilket betyder, at han ikke bliver begæret udleveret, mens efterforskningen af sagen mod ham fortsætter.

Ifølge den svenske dommerafgørelse er Assange sigtet for voldtægt. Hun mener, at Assange kan afhøres i London, hvor han sidder fængslet.

Assange blev 11. april anholdt på Ecuadors ambassade af britisk politi. På det tidspunkt havde han opholdt sig på ambassaden i næsten syv år.