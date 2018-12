Retsmøde indledt med Huaweis finansdirektør i Canada

Huaweis finansdirektør, Wanzhou Meng, er ankommet til et retsmøde i Canada, hvor der skal tages stilling til eventuel løsladelse mod kaution.

Finansdirektøren for den kinesiske techgigant er blevet anholdt i Canada med henblik på udlevering til USA.

Hun er datter af Huaweis grundlægger og er mistænkt for at have været med til at bryde USA's sanktioner.

Det fremgik ved retsmødets begyndelse, at hun er mistænkt for at have deltaget i transaktioner, hvor det globale banksystem blev anvendt for at undvige amerikanske sanktioner mod Iran.

USA anklager hende for at have deltaget i et komplot mod en række finansinstitutioner.

Det har kilder tæt på sagen også tidligere sagt til Reuters i Washington.

USA har undersøgt, hvorvidt Huawei Technologies Ltd. krænkede USA's sanktioner mod Iran siden 2016.

Kina siger, at Meng ikke har krænket nogle love i Canada eller i USA, og det har krævet hendes løsladt.

Meng blev anholdt, samme dag som præsidenterne for USA og Kina mødtes i Argentina og enedes om at udsætte en strid om handel i tre måneder.