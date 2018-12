Republikansk kampagneorgan anmelder cyberangreb til FBI

Ukendt aktør er brudt ind og har overvåget fire republikanske toprådgiveres mailkonti under midtvejsvalget.

Under midtvejsvalget i 2018 har fire republikanske toprådgivere ikke haft deres mail-beskeder i fred. Det er i hvert fald den tese, som det føderale politi i USA, FBI, nu efterforsker.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Netmediet Politico har talt med tre anonyme kilder i kampagneorganisationen for de republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus.

Repræsentanternes Hus var det kammer, hvor flertallet skiftede hænder under midtvejsvalget.

Ifølge Politicos anonyme kilder har en ekstern part brudt ind i de fire mailkonti og haft et blik ind i beskeder ind og ud. Det har talt tusindvis af mail-beskeder, skriver Politico.

Det virtuelle indbrud blev opdaget i april. Her blev et privat efterforskningsfirma, et pr-firma og FBI gjort opmærksom på sagen. Det vides ikke, hvilken periode overvågningen af kontiene stod på.

- Vi ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad der er blevet stjålet, fordi det efterforskes stadig. Men lad os bare sige, at de havde adgang til fire aktive konti, siger den ene anonyme kilde til Politico.

Ian Prior, der er talsmand for kampagneorganisationen, bekræfter Politicos historie til AP. Han oplyser, at det er ukendt, hvem der har brudt ind.

FBI har ikke ønsket at udtale sig til AP.