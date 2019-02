Republikaneren William Weld, der er tidligere guvernør i Massachusetts, vil udfordre præsident Donald Trump ved det republikanske primærvalg forud for præsidentvalget i 2020.

- Jeg håber at se det republikanske parti atter påtage sig ansvar som Lincolns parti, siger han med henvisning til den legendariske præsident Abraham Lincoln, der førte USA gennem den blodige borgerkrig i 1860'erne.

- Det gør mig oprevet, at vores energier som samfund bliver svækket på grund af præsidentens splittelseskultur i Washington, siger han ifølge tv-stationen CNN.

William Weld har etableret et såkaldt undersøgelsesudvalg, som er første skridt i retning af at stille op.

Han er den første republikaner, der meddeler, at han vil forsøge at blive partiets præsidentkandidat i stedet for den siddende præsident.

Weld siger fredag, at han mener, at Trumps prioriteter først og fremmest har til formål at promovere ham selv, og at præsidenten "simpelthen er for ustabil" til at udføre de pligter, der er forbundet med jobbet.

Weld har først registreret sig som republikansk kandidat for en måned siden.

I 2016 stillede han op som vicepræsidentkandidat for Libertarianerne.

Det vil imidlertid være lidt af en udfordring for Weld at skubbe Trump af tronen ved det republikanske primærvalg. Historisk set er det kun lykkedes i de tilfælde, hvor præsidentens opbakning i hans eget parti ligger under 75 procent, skriver CNN.

Meningsmålinger har for nylig vist, at der blandt de republikanske vælgere er mellem 83 og 89 procents opbakning til Trump.