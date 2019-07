Repræsentanternes Hus blokerer for våbensalg til Saudi-Arabien

Præsident Donald Trump har på forhånd sagt, at han vil nedlægge veto mod en beslutning om at blokere salget.

Stik imod præsident Donald Trumps ønske har Repræsentanternes Hus i USA onsdag stemt for at blokere et amerikansk våbensalg for milliarder af dollar til Saudi-Arabien.

Trump, som har arbejdet for at knytte tættere bånd til Saudi-Arabien, har varslet, at han vil nedlægge veto mod beslutningen.

Ved onsdagens afstemning stemte fire republikanere sammen med demokraterne for at blokere for våbensalget.

Beslutningen fra Repræsentanternes, hvor Det Demokratiske Parti har flertallet, kommer, knap en måned efter at Senatet stemte for et lignende tiltag.

Hverken beslutningen i Senatet eller i Repræsentanternes Hus fik dog et stort nok flertal til at kunne underkende Trumps vetoret.