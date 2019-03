EU-Kommissionens regnemodel for den grønne omstilling regner vindenergi for meget dyrere, end priserne på markedet indikerer. Den grønne omstilling kan dermed "gøres endnu billigere, end EU-Kommissionens beregninger peger på", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt før et møde i Bruxelles tirsdag.